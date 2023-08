De Laurentiis spedito un anno in collegio dai genitori: l'incredibile punizione da giovane per l'acquisto off limits

Spunta un interessante passaggio dall'intervista fatta dal collega Francesco Palmieri su 'Il Foglio Quotidiano' al patron della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis. Il produttore cinematografico confessa di essere stato un giovane ribelle e attento alle tendenze della sua adolescenza. Un piccolo eccesso però l'ha pagato a caro prezzo con una severa punizione dei genitori.

A casa non lo viziavano: aveva frequentato il liceo Augusto Righi e ricorda con sollievo "l'uscita dell'epoca canterina dei nostri genitori con la scoperta dei Beatles e dei Rolling Stones", solo che quando scoprirono che aveva comprato di nascosto un motorino 50cc lo misero un anno in collegio. "Per noi le due ruote erano un inno alla libertà, l'uscita dalle mure domestiche. A 15 anni dovevamo ritirarci a mezzanotte e se tiravamo tardi le mamme ci aspettavano con la ciabatta in mano. Eppure la mia generazione ebbe coscienza di vivere un periodo straordinario"