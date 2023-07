De Laurentiis sfida il PSG per Osimhen! Gazzetta: sembra li voglia provocare, si decide tutto in venti giorni

Calciomercato Napoli - Sono rimasti solo due contendenti per il futuro di Victor Osimhen. «L’unico che può prenderlo a questo punto è il Psg», dice Aurelio De Laurentiis, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Quasi a sfidare i nuovi padroni del vapore nel pallone: a noi due. Il presidente del Napoli sembra quasi voler “provocare” i contendenti: «Se Al-Khelaïfi vuole tirare fuori un duecentino noi aspettiamo e poi valutiamo. Se dovesse arrivare un’offerta più che indecente ce ne faremo una ragione». Quando il Psg offrì cento milioni e De Laurentiis disse di no, raddoppiando la richiesta, ormai un mese fa, il patron ha iniziato una lunga partita a poker che durerà almeno per tutto luglio, il periodo che servirà per capire se Mbappé resterà o meno a Parigi"