Calciomercato Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nei prossimi giorni si vedrà anche con il procuratore Mario Giuffredi, agente dell’esterno del Verona Davide Faraoni, come racconta Il Mattino.

De Laurentiis incontra l’agente di Faraoni

Come spiega il quotidiano, Faraoni ha detto sì, ma certo non gli piace essere la riserva per Pasquale Mazzocchi: anche qui, entro pochi giorni si decide.