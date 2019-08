L'affare Pépé ha rovinato l'umore in casa Napoli, CorSport: De Laurentiis ha un asso nella manica per convincere Icardi

Calcio mercato Napoli - La scelta di Nicolas Pépé d’andare dal Lille all’Arsenal, dopo che i suoi procuratori erano arrivati sino a Dimaro-Folgarida e per tre ore avevano chiacchierato col Napoli di un affare ormai in dirittura d’arrivo, ha rovinato un po’ l’umore in casa azzurra. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è da rimuovere una cappa di negatività.

Da Pépé ad Icardi, De Laurentiis ha un asso nella manica