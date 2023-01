De Laurentiis firma il rinnovo automatico ma l'ultima parola è di Spalletti: il motivo

Ultime notizie calcio Napoli - Tris in arrivo per Luciano Spalletti: l'allenatore che sta trascinando i partenopei verso la storica conquista del terzo scudetto infatti va verso le tre stagioni sulla panchina azzurra. Svanito ogni dubbio sulla conferma del tecnico di Certaldo, da parte di De Laurentiis e anche dell'ambiente, che s'è spesso schierato dalla parte dell'allenatore toscano, anche prima di questa cavalcata storica. Per Luciano Spalletti il rinnovo è automatico, infatti: la conferma è ormai cosa certa.

Rinnovo Spalletti, De Laurentiis lo blinda fino al 2024

Insomma, Aurelio De Laurentiis ha deciso e non vede l'ora di sottoporre a Spalletti il rinnovo automatico fino al 2024: il presidente della SSC Napoli, alla stipula del contratto, si era infatti riservato una clausola unilaterale per blindare l’allenatore di Certaldo fino al 30 giugno del 2024 e per renderla esecutiva non ha più alcuna necessità di aspettare oltre. Solitamente può arrivare fino in primavera, la conferma. Adesso la palla passa a Luciano Spalletti, come racconta l'edizione oggi in edicola di Repubblica Napoli:

"De Laurentiis si appresta con gioia ad apporre un’altra firma: quella sul rinnovo del contratto di Lucio, il timoniere in pectore del terzo scudetto azzurro. Poi il pallino passerà nelle mani del tecnico, che avrà in ogni caso l’ultima parola e dovrà dare la sua disponibilità a rimanere sulla tolda di comando fino al 2024".

Spalletti e De Laurentiis

Le parole di Spalletti sul futuro

Ma sul tema per il momento Spalletti non si sbilancia, concentrato com'è sull'obiettivo scudetto. Alla domanda diretta sul suo futuro, Luciano ha dichiarato: