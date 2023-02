De Laurentiis blinda Kvaratskhelia: ecco cosa farà in estate il patron del Napoli

Calciomercato Napoli - Khvicha Kvaratskhelia è l'uomo copertina con Osimhen della cavalcata azzurra. L'attaccante georgiano è anche il più giovane ad andare in doppia cifra sia con i gol che con assist: 10 gol e 12 assist finora in questa stagione. Al debutto in Serie A, il suo impatto è stato devastante come lo è stato anche in Champions League. La sua carriera è in crescendo e il colpo del Napoli di quest’estate, grande intuizione di Giuntoli, sta portando enormi benefici al gioco offensivo di Spalletti.

Futuro Kvaratskhelia-Napoli

Ma qual è il futuro di Khvicha Kvaratskhelia? Ne parla l'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno:

"L’attaccante georgiano, un idolo nel suo paese, sta sorprendendo come rendimento tanto da essere entrato nel cuore dei napoletani. Nessuno si aspettava un impatto così devastante nel campionato di serie A. Aurelio De Laurentiis non lo lascerà partire così facilmente e lo ha confermato in una recente intervista alla Bild, anche se dovessero arrivare grandi offerte".

Khvicha Kvaratskhelia

Il Napoli sta infatti cercando già un accordo per il rinnovo con l'adeguamento di contratto dopo soli pochi mesi in azzurro. Inoltre, alla Bild, il presidente De Laurentiis ha infatti dichiarato a tal proposito: