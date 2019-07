De Laurentiis a Dimaro, summit di mercato in serata con Ancelotti e Chiavelli

Calciomercato Napoli summit a Dimaro - Riservatezza più assoluta al Rosatti Hotel, quando le tenebre favoriscono l’arrivo del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, di Andrea Chiavelli attesi - come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport -, da Carlo Ancelotti per la cena (ma certo) e soprattutto per farsi una chiacchierata sul mercato, su quel che sta per succedere o accadrà, prima o poi. Gente che va, gente che viene: è un classico.

"La qualità del gioco è alla base dell'idea che abbiamo, l'idea è giocare un calcio di qualità: questa squadra ha giocato sempre così in questi anni, su quella linea continuiamo. James lo conosco molto bene ed ha grande qualità, purtroppo non è ancora un calciatore del Napoli. Magari non lo sarà mai, magari lo sarà. Quando sarà del Napoli, ne parleremo. Se un altro allenatore parlasse di un mio giocatore del Napoli, non sarei contento. Stiamo valutando tante opportunità, la volontà della società in linea con lo staff è migliorare. Ci sono tante opportunità e possibilità sul mercato, l'unica cosa certa è che non ho dato l'ok alla cessione di nessun giocatore: non è come ho sentito, vogliamo trattenerli. Se qualcuno vuole cambiare aria, saranno delle occasioni e momenti per valutare questo. La volontà è migliorare la squadra e lo faremo".