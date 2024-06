Calciomercato Napoli. I nomi di Khvicha Kvaratskhelia e Federico Chiesa infiammano il mercato del Napoli che verrà.

Importanti aggiornamenti sul futuro di Chiesa e Kvaratskhelia arrivano dai colleghi di Dazn:

Napoli, in avanti l'obiettivo è tenere Kvaratskhelia, con cui ci sono stati i primi contatti per il rinnovo. Non risultano trattative in corso per Chiesa. Oggi non è tra le priorità di Manna e Conte.