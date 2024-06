Calciomercato Napoli - ?Il Napoli avanza spedito per Mario Hermoso, difensore spagnolo che si svincola dall'Atletico Madrid. Come riportato su X dal giornalista di DAZN Orazio Accomando, azzurri nettamente avanti sulla concorrenza, Roma su tutte, avendo aperto i dialoghi già ad inizio aprile: "Occhio agli sviluppi nel weekend, si lavora all'intesa finale per un contratto di 4 anni con opzione"