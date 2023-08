DAZN - Clamoroso retroscena: l'agente di Gabri Veiga ha pagato i suoi familiari, decide solo lui!

Calciomercato Napoli, emergono nuovi dettagli sul trasferimento di Gabri Veiga all'Al-Ahli, in Arabia Saudita e ancora una volta i riflettori sono puntati sul suo procuratore, l'agente di calcio israeliano Pini Zahavi.

Secondo quanto riportano i canali spagnoli di DAZN, la Gol International - l'agenzia di proprietà di Zahavi - avrebbe pagato la famiglia di Gabri Veiga per ottenere in cambio il potere assoluto sulla decisione finale in merito al trasferimento del calciatore. Gli agenti di Veiga si sarebbero così procurati il diritto di veto su eventuali decisioni del calciatore e della sua famiglia, comprando di fatto il potere di decidere il suo futuro.

Un clamoroso retroscena su Gabri Veiga quello riportato dai giornalisti spagnoli a DAZN Transfer.