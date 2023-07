David accostato al Napoli, ma l'attaccante chiede informazioni sulla Juventus: la confessione

Calciomercato Napoli - La Juventus ha puntato su Timothy Weah per sostituire Juan Cuadrado, ma come racconta la Gazzetta dello Sport, Weah potrebbe favorire l'arrivo di Jonathan David, attaccante del Lille accostato anche al Napoli.

"«Sì, David - ha spiegato Timothy Weah - è un mio grande amico e mi ha chiesto com’è la Juve. Ho detto a Jonathan che se dovesse mai venire qui si dovrà preparare a lavorare molto».

Scoccato l’assist, toccherà ai dirigenti bianconeri decidere, nel caso, se raccoglierlo o meno. Senz’altro David, ex compagno di Weah al Lilla, è uno degli attaccanti che la Juventus segue per il post Vlahovic. La punta del Lilla è uno dei primi nomi anche del Napoli in caso di addio di Victor Osimhen"