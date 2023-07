Calciomercato Napoli - Arriva un'ultim'ora per quel che riguarda il Napoli dagli esperti di FootMercato con le cifre della prima offerta dei partenopei per Danso.

Kevin Danso è ad oggi il primo nome per sostituire Kim Min Jae e queste sarebbero le cifre della proposta: prima offerta da €22 milioni del Napoli per Danso al Lens e accordo già trovato con il giocatore per un contratto di 4 anni a 3 milioni di euro all'anno. Il Lens però chiede più di 30 milioni di euro per chiudere.