Danso, il DG del Lens gela il Napoli: "In difesa non ci saranno cessioni, nessuna partenza!"

Calciomercato SSC Napoli: non arrivano buone notizie per quel che riguarda l'obiettivo dei partenopei, Kevin Danso del Lens. Perché il club, attraverso le parole del dg, ha fatto sapere che non hanno intenzione di vendere nessuno nel reparto difensivo.

Queste le parole che alludono anche all'affare Danso-Napoli del direttore generale del Lens, Arnaud Pouille, che ha parlato dopo il prolungamento contrattuale di Samba:

"Avevamo rilevato in Brice un enorme potenziale sul terreno oltre a qualità in linea con i valori del Racing. Ha saputo rispondere alla fiducia che il club gli ha mostrato al suo arrivo ad Artois. La sua serenità, la sua leadership lo hanno naturalmente spinto come uno degli uomini fondamentali della forza lavoro artesiana e hanno portato ulteriore ambizione. Giocatore chiave la scorsa stagione ed eletto miglior portiere della Ligue 1 ai Trofei UNFP, ha superato un traguardo importante della sua carriera entrando a far parte degli uomini di Didier Deschamps, dove è diventato il numero 2 delle gabbie tricolori. Con la sigla fino al 2028, Brice si unisce alla lunga lista di giocatori esecutivi che si sono recentemente estesi con noi. Sarà la base della spina dorsale difensiva della squadra che rimarrà stabile e particolarmente solida in quanto non ci saranno partenze".