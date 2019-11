Accostato al Napoli, Dani Olmo: "Futuro? Non escludo nulla, mai chiuso nessuna porta"

Ultime Napoli calcio. Dani Olmo, talento classe '98 della Dinamo Zagabria, sta stupendo tutti dopo aver segnato all'esordio con la nazionale maggiore della Spagna. Il centrocampista offensivo, che nel recente passato è stato accostato anche al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport parlando proprio del suo futuro.

"All’inizio mi dicevano che ero pazzo, perché avevo lasciato la Spagna per andare a giocare in Croazia. E’ una cosa rara, ma l’offerta della Dinamo non me l’aveva fatta nessun altro club. Mi hanno proposto un bel progetto, puntando molto su di me. Futuro? Non ho mai chiuso nessuna porta. Deciderò più avanti, adesso sono concentrato esclusivamente sulla Dinamo Zagabria”.