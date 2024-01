Dalla Turchia - Offerta del Napoli per Oosterwolde di 20 milioni: possibile colpo al fotofinish del mercato

Calciomercato Napoli - Salta il trasferimento di Perez e il Napoli punta tutto su un nuovo difensore centrale. Altro colpo alla Kim per De Laurentiis e offerta di 20 milioni al Fenerbahce che può dire sì per il giovane Jayden Oosterwolde.

Calciomercato Napoli: colpo Oosterwolde

Il Napoli lascia andare Perez e guarda ancora in Turchia, dove aveva scovato Kim dal Fenerbahce e proprio col club turco può chiudere un altro acquisto, quello di Jayden Oosterwolde, giovane difensore centrale olandese 22enne, che si sta dimostrando un grande prospetto. Il classe 2001 è dotato di grandi qualità tecniche e fisiche e ora secondi i media turchi, ci sarebbe stata una prima offerta del Napoli al Fenerbahce di 20 milioni per Oosterwolde. Il Napoli studia il colpo in difesa al fotofinish.