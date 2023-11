Dalla Turchia: il Napoli non molla Kadioglu, il Fenerbahce fa il prezzo per cedere l'esterno

Ferdi Kadioglu, giocatore del Fenerbahçe e della Nazionale turca, continua ad affascinare i club europei con le sue prestazioni in campo. Tra di loro ci sarebbe anche il Napoli, come raccontano i turchi di Sporx.

Il Napoli non molla Kadioglu

Il terzino sinistro Ferdi Kadioglu, scrive Sporx, contro Germania e Galles è stato seguito dagli osservatori di Boru?ssia Dortmund, Bayern Monaco e Inter, ma il giocatore è seguito da tempo da Arsenal, Ajax, Milan e Napoli.

Quanto costa Kadioglu?

Il Fenerbahçe ha la possibilità di chiedere una somma indefinita per Kadioglu, anche perchè nel contratto manca una clausola rescissoria: secondo Sporx il club avrebbe deciso di respingere qualsiasi offerta inferiore a 20 milioni di euro per il 24enne terzino. Inoltre vorrebbero una percentuale dalla prossima cessione del giocatore, il cui contratto scadrà a giugno 2026.

Kadioglu nel 2018 si è trasferito al Fenerbahçe dagli olandesi del NEC Nijmegen per 1,4 milioni di euro. 15 gol e 20 assist in 166 partite con il Fenerbahçe, 1 gol in 15 partite con la Nazionale turca.