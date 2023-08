Dalla Turchia - Torreira-Napoli, offerta prendere o lasciare: 15 milioni al Galatasaray!

Calciomercato Napoli - Ritorno di fiamma per i partenopei? Stando alle utime notizie in arrivo dalla Turchia, il Napoli sarebbe tornato forte sul nome di Lucas Torreira. Il centrocampista sarebbe un nome spendibile per alternarsi in mediana con Stan Lobotka.

La redazione di Futbol Sokagi riferisce che il Napoli avrebbe offerto 15 milioni di euro al Galatasaray per Lucas Torreira:

"Sì del Galatasaray che attende con impazienza il trasferimento. Si attende di capire se Torreira approverà il trasferimento, ma il Napoli gli ha chiesto di rispondere in breve tempo".