Dalla Turchia - Fenerbahce-Real Madrid, contatti per James durante l'Audi Cup. Il calciatore ha già detto no alla Turchia

Calciomercato Napoli - Come riportano i colleghi spagnoli di Eldesmarque.com, in Turchia, in particolare il media turco TRT Sport, parla del mercato in uscita del Real Madrid. Dopo gli arrivi di Rodrygo, Militao, Hazard e Jovic, gli spagnoli devono effettuare qualche cessione. Il nome di James Rodriguez è quello più caldo.

Il Real aveva pensato di cederlo all'Atletico, col quale il calciatore aveva già un accordo, ma Florentino Perez, presidente dei blancos, sta temporeggiando con l'idea di trattenerlo. Nel frattempo, il diesse del Fenerbahce, Damien Comolli, ha avuto dei colloqui di persona con la dirigenza del club spagnolo durante l'ultima edizione dell'Audi Cup.

Il Real ha risposto che solo davanti ad una grande offerta avrebbe aperto alla cessione, ma il calciatore non accetterebbe di andare in Turchia. La verità è che James non sarebbe felice nemmeno di restare a giocare a Madrid col Real. Non a caso il ragazzo ha smesso di seguire sui social il Real Madrid. Il Napoli attende gli sviluppi della vicenda.