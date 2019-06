Secondo la stampa turca, il Galatasaray starebbe pensando seriamente ad Ismael Bennacer, centrocampista algerino dell'Empoli. Seguito da diversi club, il regista ex Arsenal potrebbe lasciare la Serie A quest'estate. L'Empoli chiede circa 10 mln di euro per il suo pezzo pregiato del mercato e il club turco è in vena di fare una buona offerta. Su Bennacer vigili anche il Napoli e il Borussia Dortmund.