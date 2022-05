Dalla Spagna, Oliva: "Koulibaly-Barcellona, vi spiego perché è impossibile!"

Calciomercato Napoli - Mentre tutti accostano con insistenza Kalidou Koulibaly al Barcellona, sotto richiesta di Xavi, arrivano smentite dalla Spagna. Il motivo? Il Barça non avrebbe i soldi per mettere sotto contratto il difensore senegalese. Parliamo di ingaggio e stipendio, chiaramente.

A confessare questa situazione, a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Ignasi Oliva, giornalista spagnolo corrispondente per Goal.com:

"L’offerta del Barcellona per Kalidou non potrà mai essere pronta perché il club non ha un soldo neanche per gli ingaggi. Finché il presidente Laporta non ha smentito si è parlato di Erling Braut Haaland, ma poi si è capito che il club non può comprare nemmeno la gamba destra di un grande nome, l'anno prossimo. I blaugrana possono prendere solo parametri zero come Franck Kessie ed Andreas Christensen. Il Barcellona deve vendere Frenkie de Jong perché guadagna 6 milioni l'anno: come può dare via lui per prendere Koulibaly, che guadagna gli stessi soldi a Napoli e ne vorrebbe ancora di più altrove? Il Barcellona voleva Noussair Mazraoui, ma andrà al Bayern Monaco. Aveva il sì dell'esterno, eppure non ce l'ha fatta a mettere 15 milioni sul banco per comprarlo: di conseguenza, non può spenderne 40 per Kalidou".