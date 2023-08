Calciomercato Napoli - Novità su Hirving Lozano dalla Spagna, nonché possibile destinazione dell’esterno messicano in uscita dal club partenopeo.

Come infatti riporta Canal 8, il calciatore avrebbe chiesto la cessione al Napoli per trasferirsi al Siviglia. Il 28enne di Città del Messico sognerebbe infatti di giocare in Liga. Ma bisognerà trovare sempre la quadra sulla cifra del cartellino per la fumata bianca.