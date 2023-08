Dalla Spagna - Lindstrom primo nome per sostituire Lozano, offerti 24 milioni! Due club sul messicano

Calciomercato Napoli. Il Napoli punta deciso su Jesper Lindstrom dell'Eintracht Francoforte. L'esterno danese è in cima alla lista per sostituire Hirving Lozano ed il club di De Laurentiis sta provando a far quadrare le due operazioni.

Calciomercato Napoli, offerta per Lindstrom

Secondo quanto riportato da Javi Corbelle, il Napoli ha avanzato una prima offerta di 24 milioni per convincere l'Eintracht Francoforte a cedere Lindstrom. Contestualmente, De Laurentiis sta attendendo offerte per cedere Lozano: il principale indiziato resta l'Al Ahli, ma sullo sfondo si muove anche il Club America in Messico.