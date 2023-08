Dalla Spagna - Gabri Veiga al Napoli, la trattativa rallenta: ecco a quando può slittare

Calciomercato Napoli - Il portale spagnolo El Desmarque sottolinea come come Celta e Napoli stiano lavorando alla cessione di Gabri Veiga in azzurro a una cifra di 35 milioni più bonus. Sempre il portale iberico però, aggiunge:

"Si sta discutendo dei bonus e della percentuale su una vendita futura. Trattative che stanno richiedendo più tempo di quanto inizialmente previsto. L’obiettivo era chiudere entro questa settimana ma non è escluso che l’accordo slitti alla prossima".

Intanto Gabri Veiga sta continuando ad allenarsi e potrebbe essere convocato per la gara di questo fine settimana contro la Real Sociedad.