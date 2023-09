Dalla Spagna - Kvaratskhelia nel mirino del Barcellona: sarà il colpo dell'estate 2024, servono 100 milioni

Calciomercato SSC Napoli - "Obiettivo Kvara per il 2024", è quanto scrive El Nacional.Cat in Catalogna per quanto riguarda il primo nome in lista del Barcellona: è Khvicha Kvaratskhelia il progetto "galattico che ha in mente Joan Laporta per la prossima estate". È quanto scrivono i colleghi catalani di El Nacional:

"Sembra difficile che Joao Felix resti anche l'anno prossimo (Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid chiederà molti soldi). Pertanto, il Barcellona ha in programma di ingaggiare un'altra stella nel 2024: Khvicha Kvaratskhelia. In questo momento sembra utopico pensare di poter pagare quello che il Napoli chiede. Ma al Camp Nou sono convinti di aver risolto gran parte dei problemi economici che hanno, e sperano di ottenere i soldi necessari per prendere il formidabile attaccante 22enne. Nei prossimi mesi continueranno a seguirlo e sondare l'operazione: il Barça non gli toglierà gli occhi di dosso. Potrebbe essere la 'bomba' dell'estate. Kvaratskhelia, valutato più di 100 milioni di euro. Anche Liverpool, Newcastle United, Paris Saint-Germain o Real Madrid hanno mostrato interesse per Kvaratskhelia durante quest'estate, e la risposta del Napoli è stata: non si muoverà per meno di 100 milioni di euro. Il Barça riuscirà a pagare questa cifra?".