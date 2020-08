Dalla Spagna - Juventus-Arsenal, raggiunto l'accordo per lo scambio Rugani-Bellerin! Cambiano i piani degli inglesi per Gabriel?

Calciomercato Napoli - Una bomba di mercato dalla Spagna. Secondo i media iberici, infatti, il calciatore spagnolo Hector Bellerin sarà un nuovo giocatore della Juventus. Maxi scambio con l'Arsenal, che riceverà in campo Daniele Rugani. Entrambi i calciatori hanno dato l'ok per la chiusura della trattativa, con la valutazione che sarà fatta di 25 milioni per entrambi. L'Arsenal nelle ultime ore sembra essere il club in pole per Gabriel del Lille, ma con quest'operazione potrebbe cambiare tutto e il giocatore potrebbe decidere di passare al Napoli.