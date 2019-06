Dalla Spagna - James Rodriguez si è promesso al Napoli, non spaventa l'interesse dell'Atletico Madrid. Si continua a trattare con il Real

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di AS, continuano le trattive per cercare di strappare James Rodriguez al Napoli. De Laurentiis non sarebbe preoccupato dell'interesse dell'Atletico Madrid per il giocatore che avrebbe trovato con gli azzurri un accordo per l'ingaggio fissato a 6,5 mln. Inoltre, il colombiano si è ormai promesso ad Ancelotti e il Napoli rimane in pole tra le sue preferenze.

Il Real, Però, vorrebbe monetizzare la cessione di James fissando un prezzo di 50 mln per il suo cartellino. De Laurentiis vorrebbe spuntarla, invece con un prestito con diritto di riscatto. E' presumibile che i due club possano venirsi incontro trovando un compromesso con un prestito con obbligo di riscatto.