Dalla Spagna - Il Real Madrid pronto ad offrire James e Jovic per Fabian Ruiz

Calciomercato Napoli - Non solo Barcellona. C'è anche il Real Madrid in 'agguato' per Fabian Ruiz, 24enne centrocampista spagnolo del Napoli, considerato quasi incedibile dal club di De Laurentiis se non per un'offerta 'indecente'. Secondo il 'Mundo Deportivo', i Blancos non sarebbero disposti a pagare la cifra di 100 milioni di euro, cosi come ventilata dai rumors di mercato, per portare il giocatore al Santiago Bernabeu: la crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19 si farebbe sentire anche per le casse delle Merengues, disposte invece a inserire in un'eventuale trattativa Jovic o James.

Gattuso però considera Fabian Ruiz uomo chiave nel suo gioco e non intende privarsene. La cessione dell'andaluso in Spagna sembra un'altra voce senza gran fondamento, non fosse per il fatto che il diretto interessato non ha ancora accettato le proposte di rinnovo offertegli dal Napoli, con cui ha un contratto in scadenza nel 2023. Tutto, insomma, può ancora accade.