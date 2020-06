Dalla Spagna - Il Napoli punta Lucas Vazquez per sostituire Callejon: prezzo al ribasso, lo spagnolo è in uscita dal Real Madrid

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Josè Callejon al Napoli è ancora un rebus: l'esterno spagnolo è in scadenza tra meno di un mese (al netto della proroga per finire la stagione) ed al momento la trattativa per il rinnovo con i partenopei non è ancora arrivata ad un punto di svolta. L'ex Real Madrid è molto richiesto in Spagna ed un rilancio in extremis di De Laurentiis potrebbe non bastare.

Mercato Napoli, spunta l'idea Lucas Vazquez

Intanto la redazione di TodoFichajes.com ha indivuduato proprio in un giocatore del Real Madrid il possibile sostituto di Callejon al Napoli: si tratta di Lucas Vazquez. L'attaccante esterno ha trovato poco spazio con Zidane ed avrebbe già ricevuto la comunicazione da parte del tecnico francese di trovare una nuova sistemazione: al momento il classe '91 è in scadenza nel 2021 ed è valutato tra i 15 ed i 20 milioni dai blancos.

Inoltre, aggiungono dalla Spagna, i rapporti tra De Laurentiis e Florentino Perez si sono mantenuti buoni nonostante le tensioni dovute alla trattativa per James Rodriguez la scorsa estate. Qualora l'operazione soddisfi entrambe le parti, non è detto che le recenti scorie possano essere messe da parte.