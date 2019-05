Dalla Spagna - Il Napoli pensa all'ex Juve Fernando Llorente, tante prentendenti su di lui: il punto sulla situazione

Calciomercato Napoli Llorente - Ore frenetiche di mercato in casa Napoli, con Cristiano Giuntoli pronto a cercare in giro per il mondo i rinforzi ideali per puntellare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Un nome nuovo per l'attacco è quello di Fernando Llorente. Il calciatore attualmente in forza al Tottenham ha il contratto in scadenza e dalla Spagna, precisamente dal quotidiano AS, arriva una notizia che riguarda anche gli azzurri.

Mercato Napoli, dalla Spagna: azzurri su Llorente

Secondo quanto riportato da AS, infatti, la dirigenza partenopea starebbe seriamente pensando a lui, sul quale però restano vigili diversi club di Premier League oltre ad una delle sue ex squadre, vale a dire l'Athletic Bilbao.

Ultime notizie Napoli