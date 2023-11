Calciomercato Napoli - Dopo aver preferito l’Arabia Saudita al Napoli quest’estate, Gabriel Veiga potrebbe già far ritorno in Europa. Lo annunciano i colleghi spagnoli di Fichajes. Secondo quanto si apprende, infatti, il Newcastle sarebbe pronto ad accogliere il centrocampista spagnolo a gennaio ed è pronto a mettere sul tavolo soldi e argomenti convincenti per provare a tentare il calciatore.