Dalla Spagna: "Domani la firma di Veiga! Al Celta sapevano già che il suo agente avrebbe preferito i soldi"

La notizia di Gabri Veiga in Arabia Saudita è il tema del giorno in Spagna: anche il quotidiano Marca ne parla a fondo, soffermandosi sul ruolo del suo procuratore Pini Zahavi.

Gabri Veiga in Arabia Saudita

Ultime notizie. Il quotidiano spagnolo racconta di come già ad inizio estate un dirigente del Celta Vigo avesse previsto la cessione di Veiga nel caso in cui si fosse fatto assistere da Zahavi e che quest'ultimo avrebbe dato priorità ai soldi. Secondo Marca, già domani Gabri Veiga si recherà in Arabia Saudita per firmare il contratto. A nulla è valso l'accordo raggiunto da Napoli e Celta Vigo qualche settimana fa.

Mercoledì scorso il Celta ha detto a Gabri Veiga di decidersi e di non prolungare ulteriormente la situazione. Veiga ha scelto l'Al-Ahli.