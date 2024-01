Dalla Serbia - Il padre di Popovic ha chiesto 2 milioni alla firma! Bologna e Milan si sono tirati indietro, il motivo per cui il Partizan l'ha cacciato

Calciomercato Napoli - Si parla tanto di quello che può essere il fenomeno del futuro. Perché Matija Popovic è uno dei giocatori più ricercati di questo mercato di gennaio. Tante società anche grandi pensano a lui e ora bisognerà capire con chi andrà a firmare. Anche il Napoli è in piena corsa per prenderlo e portarlo in Italia.

Calciomercato Napoli: Popovic pronto a firmare

Napoli - Come riportano in Serbia i colleghi del telegraf.rs Matija Popovic ha lasciato il Partizan rifiutandosi di firmare un contratto professionistico dopo uno scontro sulla trattativa. Da 10 mesi non gioca ed è svincolato ed è stato accostato in Italia nell'ultimo periodo anche al Bologna, dove i rappresentanti di Popovic avrebbero chiesto un bonus alla firma di 2 milioni di euro. La pista è stata abbandonata, stessa scelta che ha preso il Milan. Ora c'è la speranza Napoli.

In estate il Partizan ha cercato di convincere Popovic a restare e firmare un contratto da professionista dandogli la possibilità di crescere. Gli furono offerte le migliori condizioni finanziarie, ma al momento della firma il padre del giocatore pretese anche il 50% dell'ulteriore vendita del il figlio in futuro e l'affare saltò.