Dalla Sardegna - Napoli su Nainggolan! Spalletti vuole portarlo in azzurro, il calciatore per ora rifiuta

Calciomercato Napoli - Radja Nainggolan al Napoli? Arrivano novità importantissime riguardo il mercato del Napoli dopo l'ufficialità di Luciano Spalletti. Dopo che è arrivato l'annuncio del nuovo allenatore del Napoli, inizia a prendere forma anche quello che sarà il mercato azzurro e per questo spunta il nome di Radja Nainggolan per il Napoli, un fedelissimo di Luciano Spalletti.

Radja Nainggolan Napoli

Calciomercato: Nainggolan-Napoli, ci sono i contatti

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, giornale dell’isola, c'è il Napoli su Radja Nainggolan. Il belga potrebbe essere uno dei possibili colpi a centrocampo del Napoli che è appena tornato all’Inter dopo il prestito a Cagliari di 6 mesi. Il calciatore ha un contratto fino al 2022 in nerazzurro e la prossima estate partirà nuovamente. Intanto, secondo La Nuova Sardegna, il Napoli si sarebbe già mosso per l'acquisto di Nainggolan con Spalletti che vuole portarlo in azzurro.

Ultimissime calcio Napoli, la risposta di Nainggolan

Intanto, pare sia arrivata anche la risposta del calciatore, con Nainggolan che al momento sembra fare muro per il trasferimento a Napoli. Il calciatore vorrebbe tornare a Cagliari dove ha la famiglia e spera che Inter e Cagliari raggiungano un accordo. Il suo desiderio è quello, ma al momento le parti sono molto distanti. Ora l'interesse del Napoli con Spalletti e l'Europa League potrebbero fargli cambiare idea.