Dalla Francia - Spalletti rifiuta l'Arabia perchè vuole andare alla Juventus tra un anno

Notizie Napoli calcio. Non vuole sentir parlare di anno sabbatico, ma dopo l'avventura al Napoli e la vittoria dello scudetto c'è un po' di pausa per Luciano Spalletti. Il tecnico toscano valuta il suo futuro e vedremo fino a quando non sentirà il richiamo del campo da calcio.

Spalletti rifiuta l'Arabia: Juve nel mirino?

Secondo quanto riportato dai colleghi francesi di Footmercato, l'Al Ahli voleva Luciano Spalletti, ma quest'ultimo ha rifiutato l'offerta proveniente dall'Arabia Saudita. Tra le motivazioni - oltre alla volontà di riposare dopo l'avventura a Napoli - ci sarebbe la possibilità di raggiungere Cristiano Giuntoli alla Juventus per la stagione 2024/25.