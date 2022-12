Il Napoli punta Azzedine Ounahi per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Footmercato il club azzurro ha messo gli occhi sul marocchino che ha impressionato al Mondiale in Qatar e sarebbe in vantaggio su Olympique Marsiglia e Inter, con il giocatore, di proprietà dell'Angers, che avrebbe dato la sua preferenza a un trasferimento in Italia.