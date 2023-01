Dalla Francia - Leeds su Ounahi, concorrenza al Napoli: prima offerta all'Angers

Attualmente 14esimo in Premier League, il Leeds vuole approfittare della finestra di mercato invernale per rafforzarsi notevolmente e vivere così una seconda metà di stagione più tranquilla. L'obiettivo: allontanarsi rapidamente dalla zona retrocessione e garantire rapidamente il mantenimento della Premier League.

Secondo le informazioni dei francesi di Footmercato, il Leeds starebbe completando l'arrivo del francese Georginio Rutter, 20enne attaccante che gioca all'Hoffenheim, per 30 milioni di euro. Parallelamente il Leeds è interessato ad Azzedine Ounahi. Il centrocampista marocchino, molto corteggiato anche dal Napoli, fa piacere al club inglese che nei giorni scorsi ha addirittura fatto un'offerta all'Angers da fonti inglesi confermate da Footmercato.

