Dalla Francia - Il Napoli ha preso Natan ma non molla Diallo del PSG: l'idea

Calciomercato Napoli- C'è il Napoli su Abdou Diallo, che sia come quinto difensore centrale o come occasione di mercato (in scadenza 30/giu/2024), chissà. Intanto, da RMC Sport, arriva la conferma. Intanto, Abdou Diallo sarà reintegrato nella prima squadra del PSG, nel gruppo allenato da Luis Enrique, già da domani. In attesa del mercato.

E come scrive il collega Fabrice Hawkins di RMC Sport, Abdou Diallo è nel mirino di Napoli, Betis e Al-Arabi SC in Qatar. Sebbene "Luis Enrique non sia contrario ad avere un difensore centrale in più a disposizione per l'inizio della stagione". Ma aggiunge:

"La situazione del difensore della nazionale senegalese sarà comunque da monitorare entro la fine del mercato, visto che diversi club sono interessati a lui. È il caso del Betis in Spagna, del Napoli in Italia, ma anche dell'Al-Arabi SC in Qatar, dove l'emiro Tamim ben Hamad Al Thani vorrebbe offrirgli un contratto record".