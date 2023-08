Il Galatasaray non ha finito con i suoi ambiziosi acquisti estivi. Dopo Ziyech, Icardi, Demirbay, Tetê, Angelino e Zaha, ha intenzione di acquistare anche il centrocampista del Tottenham, ex Napoli, Tanguy Ndombele.

Tanguy Ndombele

Il Galatasaray insiste per Ndombele

Non utilizzato dagli Spurs da inizio stagione, il nazionale francese, come riporta L'Equipe, spera di poter trovare una squadra in cui giocare.

