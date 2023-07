Dalla Francia - Il Bayern per Osimhen potrebbe dare Manè al Napoli

Calciomercato Napoli - Nonostante il presidente sia stato molto chiaro su Osimhen (serve un duecentino) dalla Francia rilanciano un'altra indiscrezione giornalistica riguardo il centravanti del Napoli. Secondo Sport.fr, il Bayern Monaco potrebbe proporre il cartellino di Sadio Mané come parziale contropartita per arrivare a Osimhen.

Scambio Osimhen Manè

De Laurentiis non intende in alcun modo non solo fare sconti sul prezzo del cartellino di VO9 ma nemmeno intende accettare eventuali contropartite tecniche. Chi vuole Osimhen deve presentarsi con denaro fresco e poche chiacchiere.