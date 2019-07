Da qualche tempo, ed in particolar modo nel corso dell'ultima sessione di mercato invernale, il nome di Allan è stato accostato con una certa insistenza al PSG. Negli ultimi giorni, però, questa pista sembra essere via via sempre più sfumata. I parigini, infatti, hanno già chiuso da tempo per l'arrivo di Ander Herrera ed ora, come riportato dall'Equipe, sono ad un passo dal chiudere con l'Everton per Idrissa Gueye. I costi dell'operazione si aggirano intorno ai trenta milioni di euro.