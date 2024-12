Dalla Francia - Danilo vuole il Napoli: accordo verbale con Conte per la prossima stagione

Danilo al Napoli? Stamattina l'edizione odierna di Tuttosport ha riportato la notizia di un possibile approdo del difensore della Juventus già a gennaio in maglia azzurra. Ci sarebbe anche il placet di Antonio Conte che vedrebbe bene un acquisto di spessore ed esperienza come lo juventino.

Danilo Napoli: accordo in vista?

Stando a quanto si legge su Footmercato, Danilo sarebbe entusiasta di trasferirsi a Napoli. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza il prossimo giugno e non verrà rinnovato. Per il sito francese, ci sarebbe già un accordo verbale tra il calciatore e Antonio Conte per la prossima stagione