Calciomercato Napoli - Rennes vorrebbe reclutare il difensore centrale dal Fenerbahce Kim Min-Jae. Florian Maurice, allenatore del Rennes, era a Istanbul venerdì per discutere sul contratto del giocatore. In campo anche il Napoli, così come l'OM, ma il club del Marsiglia è un po' indietro in classifica. A riportarlo è RMC Sport.