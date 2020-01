Edinson Cavani continua ad essere l'obiettivo prioritario dell'Atlético Madrid. L'attaccante, non è stato convocato dal PSG per affrontare il Lille e, secondo Foot-Mercato, avrebbe già superato le visite mediche con la squadra spagnola. Tuttavia al momento i colchoneros negano che l'attaccante uruguaiano si sia sottoposto a queste visite anche se in Francia insistono sul fatto che l'accordo tra PSG e Atletico sia ormai vicinissimo.