Dalla Francia - Accostato al Napoli, Lukeba vicino al Lipsia: i dettagli

Priorità del Lipsia, Castello Lukeba è stato oggetto martedì di una terza offerta migliorata da parte dei tedeschi. Questa nuova proposta però non fa particolarmente piacere ai dirigenti del Lione, che aspettano altro per vendere il loro calciatore. Il club tedesco è molto ambizioso per la prossima stagione.

Lukeba

Il Lipsia vuole Lukeba

Scrive Footmercato, dopo aver messo le mani su Loïs Openda, Benjamin Sesko, Xavi Simons o El Chadaille Bitshiabu, il club in seno alla Red Bull intende creare una squadra giovane di talento in grado di stuzzicare o addirittura superare il Bayern Monaco. Tuttavia, di fronte agli sforzi compiuti dal Lipsia, la posizione di OL rimane la stessa. Mentre sarebbe già d'accordo su un contratto quinquennale con i tedeschi.

