Dalla Francia - Accordo Danso-Napoli, contratto fino al 2027: le cifre

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha raggiunto l'accordo con il difensore Kevin Danso si legge su Footmercato. Il calciatore dunque ha scelto di trasferirsi in maglia azzurra per mettersi subito a disposizione di Rudi Garcia che da domani lavorerà a Castel di Sangro per la seconda parte della preparazione precampionato.

Contratto di Danso con il Napoli

Secondo quanto si legge su Footmercato, Danso avrebbe raggiunto un accordo a 3 milioni netti a stagione fino al 2027 con il Napoli. Adesso bisogna convincere il Lens a cedere il calciatore. I francesi chiedono non meno di 30 milioni per dare via l'austriaco che spinge per approdare al napoli a stretto giro.