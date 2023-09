Calciomercato Napoli - C'è un piccolo retroscena riguardo il ritorno di Hirving Lozano al Psv. A rivelarlo è il portale olandese ED che scrive come sia stato il Chucky a telefonare direttamente alla sua ex squadra, nella fattispecie il direttore Marcel Brands, per poter chiudere l'accordo e dunque tornare nuovamente in Olanda.