Calciomercato Napoli - Come si legge sul portale olandese AD non c'è soltanto il Napoli sulle tracce di Tagliafico. Sull'argentino ci sarebbe anche il Marsiglia che è alla ricerca di un terzino sinistro. L'Ajax dalla sua non ha alcuna intenzione di cedere Tagliafico in prestito ma al contempo ha preso atto della volontà del difensore di volere andare via.