Dall'Olanda - Napoli su Schuurs, ma l'Ajax fa muro: il prezzo può lievitare

Ultime notizie calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Mike Verweij, giornalista.

"Sappiamo che il Napoli è interessato a Per Schuurs ma non che ci sia una trattativa, non posso confermarlo. Ciò che è certo è che il giocatore è impegnato negli Europei Under 21 e stasera gioca la semifinale, ovviamente non può firmare al momento.

Uno dei talenti maggiori del calcio olandese nel suo ruolo. Fa parte di una famiglia immersa nello sport: è figlio di un ex giocatore di pallamano professionista, la sorella è una giocatrice professionista di tennis. Lui è un ottimo difensore, pur non scendendo sempre in campo ha giocato molto bene in Champions League contro Liverpool e Atalanta e tutti ne hanno parlato molto bene, ha impressionato tutti. Giocatore giovane, che si sta forgiando e che mostra un grande potenziale, solo ora si è affacciato al palcoscenico dell'Under 21 olandese.

Deve migliorare tanto ma ha grosse prospettive. Si era già vociferato di un interesse concreto del Liverpool. Il Napoli può essere un grande club e una soluzione che possa accontentare il giocatore, ovviamente l'Ajax vuole tenerlo e quindi se dovesse venderlo sarebbe per un prezzo alto.

Può diventare più forte di De Ligt o di Senesi? De Ligt è sicuramente più forte e navigato ma Schuurs può diventare dello stesso livello. Senesi ha giocato due stagioni molto interessanti, è un vero difensore argentino. Se il Napoli cerca squisitamente un difensore allora Senesi va meglio ma nel pacchetto completto Schuurs è un giocatore migliore".