Dall'Inghilterra - Tottenham su Osimhen per sostituire Kane: arriva la risposta del Napoli

Calciomercato Napoli. Il Tottenham avrebbe messo gli occhi su Victor Osimhen. E' quanto riportano i media inglesi, che hanno indicato il nigeriano come possibile sostituto di Harry Kane, richiesto da diversi top club europei.

Osimhen-Tottenham, la posizione del Napoli

Già in passato, quando il nigeriano giocava ancora nel Lille, gli Hotspurs avevano mostarto un forte interessamento tramite l'allora manager Mourinho. La stagione in crescendo (dopo i problemi iniziali) ha riacceso i fari di mercato sullo stesso Osimhen: i media inglesi, infatti, hanno riportato di un nuovo interessamento del Tottenham per il giovane centravanti. La notizia sarebbe arrivata anche in casa Napoli, con il club di De Laurentiis che ha subito rispedito al mittente i rumors: Osimhen sarà centrale nei meccanismi di Spalletti, con tanto di trattativa per prolungare il suo contratto con gli azzurri.