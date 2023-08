Dall'Inghilterra smentiscono: Lozano non è mai stato in contatto con il Leeds United

Calciomercato Napoli - Dall'Inghilterra, precisamente sponda Leeds, arriva una precisazione per quanto riguarda il futuro di Hirving Lozano. Nelle sforse settimane il messicano era stato acostato al Leeds United. Come si legge sul sito specializzato Leeds United News, non c'è mai stato alcun contatto tra il club ed il Chucky. L'unica eventuale possibilità poteva concretizzarsi con la squadra in Premier League e soltanto in prestito. Due condizioni impossibili perché Lozano ha solo un altro anno di contratto con il Napoli.